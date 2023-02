Cartellino rosso per gli ospiti e reti bianche, Termoli calcio sciupa l'occasione

TERMOLI. Ennesimo pari per i giallorossi del Termoli calcio 1920, che non riescono ad approfittare della superiorità numerica per oltre un tempo. Risultato a reti bianche e occasione persa per risalire in classifica. contro l'Alma Juventus Fano. Partita attenta per entrambe le squadre, ospiti in dieci dal 38’ per il secondo giallo rifilato ad Allegrucci che commette due infrazioni di gioco in 120 secondi.

Nella ripresa il Termoli non sfrutta la superiorità numerica e non riesce a passare. Esposito mette dentro tutto gli attaccanti a disposizione ma anche in dieci il Fano non molla e finisce 0-0 dopo 5 minuti di recupero.