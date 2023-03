Il Termoli calcio cerca la vittoria a Piedimonte Matese

La conferenza stampa dell'allenatore del Termoli calcio 1920 Raffaele Esposito

TERMOLI. Per la 26° giornata del campionato di serie D, trasferta certamente non agevole per il Termoli Calci. Si va a Piedimonte Matese contro la il Matese di Mister Corrado Urbano.

Una squadra che, al Cannarsa, è risultata una di quelle che hanno giocato un ottimo calcio e che hanno tre o quattro pedine davvero molto interessanti. La loro ciliegina sulla torta chiamasi Vittorio Esposito. Gara certamente che va presa con le dovute cautele sul loro campo, ma sono tremendamente temibili. Un risultato positivo a casa loro sarebbe davvero tanta roba.

Il nostro girone è uno di quelli dove regna grande incertezza, fino a oltre la metà della classifica nessuno può dirsi tranquillo. Basta un passo falso e sei risucchiato nella mischia. Poi in chiave salvezza, pur dispiacendoci perché coinvolge una squadra e una città con un passato nobile, la Sambenedettese pare abbia deciso di non scendere in campo domenica 5 marzo e se lo faranno potrebbero anche essere escluse dal campionato e, tutte le squadre che hanno ottenuto punti con loro, se li vedrebbero tolti.

Il nostro vantaggio è che con loro non abbiamo fatto punti, per questo noi potremmo recuperare punti sulle nostre concorrenti alla salvezza. I calciatori della Samb sono stati chiari a tal proposito e seriamente intenzionati ad attuare lo sciopero di fatto le parole del comunicato reso ufficiale e pubblico è chiarissimo sulle loro intenzioni : “Questo è l’ultimo comunicato che faremo, se nell’immediato non verranno risolte le problematiche da noi evidenziate, la squadra sarà costretta a interrompere le attività sportive in quanto non ci sono più i presupposti per continuare, avendo da luglio percepito solo 3 rimborsi e avendo quasi tutti ricevuto solleciti dai proprietari di casa e soprattutto essendoci il forte rischio di non ricevere niente fino a fine stagione in quanto ogni nostro tentativo di comunicare con il presidente è risultato vano”.

Non facciamo distrarre, perché noi comunque contro il Matese non possiamo concederci delle distrazioni. A Piedimonte Matese si deve solo pensare ai nostri forti avversari e cercare di limitare ai minimi termini Vittorio Esposito che già a Termoli ci fece ammattire e non poco. Arbitrerà l’incontro il signor Samuel Dania di Milano. Assistenti Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari e Diego Massa di Carbonia.