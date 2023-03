Parte l’Under 13 Fair Play elite nazionale della Figc a Bonefro

BONEFRO. Domani grande appuntamento agli impianti sportivi di Bonefro, dove la Polisportiva Kalena 1924, riconosciuta scuola Calcio Élite nel Molise dalla Figc, disputerà il triangolare del girone B, dei tornei Under 13 per la stagione 2022-2023, mentre in contemporanea si disputeranno anche i gironi A e C rispettivamente al Mirabello Calcio e alla Aesernia Fraterna.

«Un'occasione unica per la società sportiva coinvolta come Scuola Calcio Élite in una competizione di carattere nazionale che coinvolge ben 119 società sportive (vedi le partecipanti) che hanno aderito alla terza edizione dell’Under 13 Fair Play Élite riservata alle realtà professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega Pro, delle Società di Serie A, Serie A2 e di Serie B Divisione Calcio a Cinque, dei Club di 3° Livello di Calcio a 5 e di Calcio in particolare per coloro che hanno attivato il Progetto qualificante relativo allo sviluppo dell’Attività di Calcio a 5, oltre che alle società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali. Stimolo di gioco per i ragazzi e la presenza dei genitori sugli spalti a fare il tifo per loro campioni è anche la presenza nella competizione di Scuole Calcio di rilievo come Juventus e Inter e non da meno le altre tra le 119 società presenti d in competizione. La Polisportiva Kalena 1924 ha sposato un progetto per la valorizzazione del territorio che ci circonda in queste piccole realtà molisane, devastate anche dal sisma del 2002, denominato “Progetto Darwin”, il quale nasce in una calda sera di mezza estate nei nostri uffici sportivi e che subito dopo è finita sulle scrivanie di vari comuni del nostro territorio per spronare lo sport sostenibile.

Questa iniziativa è volta ad abbattere lo spopolamento che sta subendo la nostra regione attraverso un processo di sviluppo, crescita e unione. Ci siamo chiesti: “Perché non dare la possibilità a tutti i comuni di avere la propria squadra di riferimento e coltivare il sogno e la passione di tutti gli atleti senza alcun limite di età?”.

Noi ci abbiamo provato, attraverso investimenti importanti, perché ci crediamo, perché siamo un territorio da spronare amare e valorizzare.

Infatti da quest'anno siamo presenti a Casacalenda con la squadra di Prima categoria regionale calcio a 11 e la scuola calcio territoriale che coinvolge bambini di Casacalenda e paesi limitrofi di ogni età, a Giuliano di Puglia con la squadra di calcio a 5 di serie C, in grado di risvegliare e cullare il grande amore e la passione che questo paese nutre per il futsal e la gloriosa “Saracena”. A Bonefro con la Scuola calcio territoriale che coinvolge bambini di Bonefro e paesi limitrofi di tutte l’età e la presenza sul campo della Asturis che partecipa al campionato di Eccellenza Molisana, un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Non ultimo a Rotello con la Squadra Amatoriale partecipante al campionato CSI di Calcio a 11, che rappresenta l'ennesima dimostrazione che la passione non ha età se coltivata con il giusto entusiasmo e vi assicuriamo che i nostri atleti ne hanno da vendere.

La parola d’ordine per domani sarà “divertimento”, questo è quello che trapela dall’ufficio stampa della Polisportiva e Scuola Calcio Élite “Kalena 1924”.

Fino alla fine forza Kalena!»