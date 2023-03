Derby dello sbadiglio allo stadio Cannarsa, Termoli-Vastogirardi finisce 0-0

TERMOLI. Un punto alla volta, ma così non si risale in classifica. Ancora un "nulla di fatto" allo stadio Cannarsa, col quindicesimo pareggio della stagione in Serie D per it Termoli calcio 1920, che nel derby molisano col Vastogirardi impatta zero e zero.

Nemmeno it miglioramento delle condizioni meteo, rispetto al quadro temporalesco mattutino, ha garantito la giusta verve ai giallorossi, con la partita che si è trascinata stancamente al triplice fischio finale, diverse le parentesi di gioco noiose.

Un paio le occasioni maturate nel corso del primo tempo e non sfruttate dall'undici messo in campo da mister Raffaele Esposito, mentre nella seconda frazione di gioco, durata 50 minuti, visti i 5 di recupero nessun guizzo da segnalare.

In classifica, con 27 punti, il Termoli calcio1920 si conferma in zona playout, assieme al Montegiorgio, aumentando di una lunghezza il divario su Tolentino (20), Notaresco (23) e Vastese (26), tutte e tre sconfitte. Ma si allontana la Sambenedettese (33), che ha vinto in trasferta 3-0 col Roma City (29), ora la salvezza diretta dista sei punti.