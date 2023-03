Trasferta ostica a Senigallia, ma i giallorossi ci credono

La conferenza stampa pre-partita dell'allenatore del Termoli calcio 1920 Raffaele Esposito

TERMOLI. Col pareggio per 2-2 tra Fc Matese e Avezzano, nell’anticipo di ieri, è cominciato il 28esimo turno della serie D nel girone F.

Il Termoli calcio ha sette chance per centrare la salvezza diretta, che dista al momento sei punti, quelli che dividono i giallorossi dalla Sambenedettese, e oggi la trasferta è di quelle proibitive.

Si va a giocare in casa della seconda in classifica, il Vigor Senigallia. Il match di andata allo stadio Cannarsa si concluse con uno 0-0 che vide i giallorossi recriminare e non poco.

Sulla carta il pronostico pende sicuramente a favore dei rossoblù marchigiani, ma al netto delle difficoltà in fase realizzative, l’undici guidato da Raffaele Esposito, specie di rimessa, sa il fatto suo.

Per questo oggi a Senigallia si va senza timore, a caccia di punti pesanti per la salvezza, che sarebbe stata raggiunta senza patemi se alcuni dei 15 pareggi maturati sul campo fin qui si fossero tramutati in vittorie, molte le occasioni avute in questo senso.

La squadra ci crede e ieri prima della gara odierna, squadra e società hanno cenato assieme presso l'hotel Europa, sede abituale dei conviviali giallorossi, per cementare ancor di più la voglia di crederci in questa impresa ancora da costruire, come sottolinea nel consueto briefing pre-partita l'allenatore dei Termoli calcio 1920, Raffaele Esposito.