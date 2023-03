Termoli calcio 1920 sconfitto di misura a Senigallia, la salvezza diretta si allontana

TERMOLI. Nulla da fare per il Termoli calcio 1920, che sul terreno di gioco della seconda in classifica del girone F di serie D, il Vigor Senigallia, esce battuto, seppur di misura.

Il Vigor Senigallia ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo. Dopo un ottimo avvio del Termoli che ha calciato in porta in diverse occasioni i padroni di casa passano in vantaggio con un contropiede finalizzato da Kerjota

Risultato che non muta nei secondi 45 minuti di gioco e vittoria per i padroni di casa grazie al gol di Kerjota giunto al 18’. Buona la ripresa dei giallorossi che, tuttavia, non trovano il guizzo giusto per pareggiare l’incontro.

Turno favorevole al Roma City e alla Sambenedettese nelle zone calde, coi secondi che ormai sono fuori dalla zona playout, distante 4 punti, mentre i capitolini avvicinano a sole tre lunghezze il Vastogirardi, sconfitto in casa.

Hanno perso anche Vastese e Montegiorgio, ora la salvezza diretta dista 8 punti per gli uomini di mister Esposito, e restano solo 6 gare.