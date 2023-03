L'italo-argentino Federico Matias Scoppa vestirà la maglia giallorossa

TERMOLI. Federico Matias Scoppa entra a far parte del Termoli Calcio 1920. La società giallo-rossa ha raggiunto l'accordo con il calciatore italo-argentino che "predilige il piede destro".

Il centrocampista Scoppa è nato a San Nicolas in Argentina il 7 luglio 1987 dove ha iniziato la carriera calcistica. Dopo una lunga militanza nella serie B argentina, dove ha vestito le maglie del Deportivo Santa Maria e dell’Atletico de Rafaela, è arrivato in Italia giocando per diversi anni tra i professionisti.

Prima dell’ultima annata in serie D, disputata a Fano con 12 presenze complessive, ha indossato le maglie di Cavese (serie C), Vicenza (serie B e C), Monopoli e Catania (serie C). Per Federico Matias Scoppa quindi una stagione tra i cadetti (5 presenze) e cinque stagioni in serie C disputando complessivamente 114 incontri.

Scoppa si è aggregato ai giallorossi allenati dal mister Raffaele Esposito già nella giornata di ieri sostenendo il primo allenamento allo stadio Gino Cannarsa.