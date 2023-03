A Difesa Grande il Memorial "Vecchie Glorie" del calcio termolese

TERMOLI. Il gruppo sportivo Difesa Grande-Porticone Termoli organizza nel prossimo weekend, 25 e 26 marzi, alle ore 15, il 2° Memorial “Vecchie glorie del calcio termolese” per categorie pulcini ed esordienti.

La società sportiva organizzatrice intende con questo evento onorare la memoria di calciatori che sono volati in cielo e che nella loro attività calcistica hanno indossato con onore e contribuito a far crescere e vincere i gloriosi colori giallorossi dell’allora U. S. Termoli, gente come Carmine Antrone, Alessandro Basso, Antonio Buccione, Pietro Ciarrocchi, Elio Incaldi, Giuseppe Perfetto, Mario Tomarelli, Peppino Di Tomasso, Franco Perricone e molti altri ancora.

La loro passione calcistica ha contribuito alla crescita del calcio nella nostra città creando le fondamenta del futuro calcistico a Termoli, una maglia che con amore, dedizione, entusiasmo e coraggio hanno indossato, difendendola con orgoglio su tutti i campi, dando lustro alla città a cui erano legati profondamente.

“Vi ricorderemo per sempre e sarete sempre nei nostri cuori”.

