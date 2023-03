Calcio femminile, l’Adriatica Campomarino impegnata nel campionato nazionale U12

CAMPOMARINO. Prenderà il via oggi, domenica 26 marzo, il campionato nazionale femminile categoria Under 12 – Danone Nations Cup.

La scuola calcio Adriatica Campomarino, da anni impegnata nel calcio femminile e punto di riferimento a livello regionale per una disciplina in forte crescita, ospiterà la prima giornata che vedrà impegnate al campo sportivo “Santa Cristina”, oltre alla squadra locale, il Chieti Femminile e la Pol. Chaminade.

L’Adriatica è alla sua quarta partecipazione a un campionato giovanile nazionale di calcio femminile, un progetto che ha visto la scuola calcio di Campomarino rappresentare il Molise in questi anni e che ha portato alla vittoria della Coppa Disciplina nel campionato nazionale Under 15 nel 2019 e a vincere il campionato regionale di calcio a 5 con la prima squadra lo scorso anno.

Il percorso di crescita di questi anni ha coinvolto tante ragazze del posto, consentendo quest’anno di formare ben tre squadre femminili, Under 13, Under 12 e Pulcini, e di sviluppare un settore giovanile interamente dedicato alle bambine e alle ragazze.

“L’attività femminile, che va ad aggiungersi alla ventennale attività maschile di settore giovanile, costituisce un’importante vetrina per la nostra scuola calcio”. spiegano dall’Adriatica Campomarino. “Si tratta di una disciplina che ci vede tra i pionieri nella nostra Regione e che consente alle ragazze di vivere esperienze importanti dal punto di vista sportivo, umano e sociale. Si tratta anche di un’occasione che permette alla nostra comunità di ospitare squadre provenienti da diverse Regioni. Abbiamo dedicato al calcio femminile molta importanza in questi anni, grazie ad uno staff tecnico specializzato e alla partecipazione ai campionati femminili Figc. Un settore che ha ulteriori e ampi margini di crescita nei prossimi anni.

L’Adriatica Campomarino è stata inserita nel girone 1 del campionato, così composto: Pescara Calcio, Chieti Femminile, Adriatica Campomarino, Pucetta Antrosano (AQ) Fater Pellegrini Avezzano e Pol. Chaminade. Le prime due classificate accederanno alla fase successiva.

Il campionato Under 12, che ha visto la vittoria della Juventus nella scorsa edizione, è riservato alle giovani calciatrici delle società professionistiche, ai club giovanili di terzo livello e alle società inserite nelle Ast della Figc. Costituisce l’edizione italiana della Danone Nations Cup, la più importante competizione Under 12 del Mondo. Sicuramente un’importante e gratificante esperienza per la crescita delle ragazze dell’Adriatica Campomarino.