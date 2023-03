Memorial vecchie glorie termolesi: scende in campo l'amarcord

Memorial vecchie glorie termolesi: l'amarcord con Nunzio Cucoro

TERMOLI. Come annunciato, il gruppo sportivo Difesa Grande-Porticone Termoli ha dedicato l’ultimo weekend di marzo al 2° memorial “Vecchie glorie del calcio termolese” per categorie pulcini ed esordienti. Un impianto sportivo calcato tra ieri e oggi da centinaia di ragazzini dediti al gioco del calcio, un torneo che guarda al futuro di questa disciplina, che però rivolge un occhio al passato, a quel calcio fatto da gente che all’epoca per giocare a calcio spesso pagava di tasca propria, non esistevano procuratori esosi che cercano solo di portare nelle loro casse tanto più denaro possibile nelle loro tasche.

Quelli che giocavano per quei colori con orgoglio sportivo e battagliero profuso su ogni campo dove si recavano a giocare. Questi eventi appunto servono come una lezione di scuola per le nuove leve calcistiche, per far capire loro che una volta il calciatore aveva solo in mente il fatto di dover giocare e lottare per far vincere la squadra della propria città.

Del resto è un fatto che a quei tempi nella squadra giallorossa chiamata Termoli, almeno otto undicesimi erano giocatori del posto.

A Nunzio Cucoro, presidente del sodalizio organizzatore del memorial e i suoi collaboratori, va il nostro plauso perché anche lui ha frequentato e vissuto quei periodi calcistici e i soldi allora sì che non facevano la felicità, lui ha allenato migliaia di ragazzi, che oggi da lui hanno portato i figli e chi addirittura i nipoti ad apprendere nozioni al G. S. Difesa Grande-Porticone. Ascoltiamolo in questa intervista.

