La Sambenedettese arriva al Cannarsa, il Termoli calcio ha un solo risultato utile: vincere

Termoli calcio 1920-Sambenedettese: la conferenza stampa del mister giallorosso Raffaele Esposito

TERMOLI. Archiviata la sosta per la Viareggio Cup, si torna in campo nel campionato di serie D e al Cannarsa arriva una formazione blasonata, la Sambenedettese.

All’andata non ci fu partita, al Riviera delle Palme i padroni di casa si riscattarono contro il Termoli calcio 1920 dopo un periodo non semplice e pare essersi sottratta dalla lotta per i playout, ormai quasi a distanza di sicurezza per guadagnare la salvezza diretta, ma è uno crocevia importante proprio il match di Termoli, perché potrebbe di nuovo tornare ad accorciare la classifica, nel caso in cui i giallorossi dovessero conquistare i tre punti.

Il Termoli se vuole evitare i pericolosi playout e conquistare la salvezza senza code da qui alla fine del torneo deve vincere. Altri risultati la proietterebbero tra il limbo della post season e un occhio pericoloso verso il basso.

Il mister Raffaele Esposito è fiducioso e fa benissimo ad esserlo, lui e i suoi ragazzi devono essere i primi a crederci, anche perché sono loro che scendono in campo.

Per chiudere una nota di colore, domani, domenica 2 aprile, gli spettatori che si recheranno allo stadio troveranno una novità, una casetta colorata a strisce rigorosamente giallorosse adibita a posto di ristoro, finalmente diciamo noi non è mai troppo tardi, c'è stato un tentativo all'interno dello stadio ma è stato un esercizio provvisorio, ora questo gabbiotto che è stato posto sotto la tribuna centrale.