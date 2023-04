Ennesimo 0-0 al Cannarsa tra Termoli calcio 1920 e Sambenedettese

TERMOLI. Le giornate vanno in archivio, ma in casa giallorossi stesso copione anche per l'interminabile serie di pareggi. Restare imbattuti non è certo un brutto risultato, ma quando si deve rincorrere la salvezza, il punticino di giornata appare una zavorra.

Come per il match prestigioso di oggi, visto il blasone dell'avversario, la Sambenedettese, che con lo 0-0 raccolto allo stadio Cannarsa contro il Termoli calcio 1920, al termine di un match piuttosto scialbo, tiene la diretta concorrente a distanza.

Giallorossi alla conclusione in più occasioni nel primo tempo, ma senza la giusta cattiveria. Nella ripresa non si sblocca il risultato. Termoli che chiude anche in dieci per l’espulsione diretta di Antezza.

Per fortuna dei giallorossi, sia Tolentino che Notaresco hanno perso, restando così staccati negli ultimi due posti che significano retrocessione diretta in Eccellenza. Ha perso anche il Montegiorgio, battuto dalla Vastese, che scavalca il Termoli calcio 1920. Tra le dirette concorrenti anche il Roma City ha pareggiato 0-0, mentre dopo la sconfitta di oggi contro il Matese per 3-0, si fa complicata anche la situazione del Vastogirardi, ormai solo due punti sopra la zona playout.