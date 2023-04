Serie D, il Termoli calcio a caccia dei tre punti a Montegiorgio

TERMOLI. Mancano cinque incontri alla fine del campionato di serie D e oggi va in scena a Montegiorgio, sul terreno di gioco dello stadio comunale Pianarelle Tamburini, a partire dalle 15, uno scontro diretto in chiave salvezza.

Come ha sottolineato nel post partita di domenica contro la Sambenedettese il mister giallorosso Raffaele Esposito, sarà davvero una finalissima, a seconda di come finirà, chi vince aumenterà le proprie chance di evitare il limbo pericoloso dei playout, chi invece perde vedrà da più vicino la possibilità di giocarsi la salvezza nei temibili spareggi, che sono peggio di un terno al lotto.

Dopo il 16esimo pareggio su 29 partite, gli adriatici sanno bene che il 17 porterebbe male.

Questo delicatissimo impegno in trasferta nella provincia fermana sarà affrontato con l’assenza di due baluardi difensivi quasi insuperabili come Antezza e Sicignano, per una difesa che è il punto di forza della squadra, non è certo il massimo.

Esposito dovrà davvero inventarsi qualcosa o tirare fuori dal cilindro una magia per ovviare a questo doppio e pesante inconveniente.