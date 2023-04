Arriva il pari numero 17, giallorossi restano in dieci dopo 15 secondi a Montegiorgio

TERMOLI. Matura proprio quel numero che avevamo provato a esorcizzare, pareggio numero 17 per il Termoli calcio su 30 partite in serie D e le chance di salvezza diretta scemano ulteriormente in casa giallorossa.

Un altro 0-0, quello sancito oggi pomeriggio a Montegiorgio, località della provincia fermana. dove l'undici messo in campo dal mister Raffaele Esposito non è stato tale, poiché l'attaccante El Ouazni è stato espulso dopo appena 15 secondi, provvedimento contestatissimo dal Termoli calcio.

Palla battuta dai marchigiani, contatto tra 4 giocatori nel cerchio di centrocampo e inspiegabile rosso diretto per l’attaccante giallorosso.

Montegiorgio e Termoli si danno battaglia anche nella ripresa ma il risultato non cambia. Finisce 0-0 con i giallorossi esausti dopo aver giocato per quasi 100 minuti in dieci a causa dell’espulsione immediata e forse inspiegabile di El Ouazni dopo soli 15 secondi di gioco.

La classifica si accorcia addirittura, poiché il punticino guadagnato oggi in trasferta riduce a 8 la distanza da Avezzano e Sambenedettese, sconfitte entrambe, la prima a Vastogirardi e la seconda in casa dall'Alma Juventus Fano, per questo è stata un'occasione sciupata per gli adriatici.

Tuttavia, tra le dirette concorrenti, se il Roma City ha perso, la Vastese ha vinto e si allontana. Sono quattro ora le formazioni da scavalcare e di punti a disposizione ne restano solo 12.

LA CRONACA

Quello che è successo dopo 15 secondi dal fischio d’inizio ha davvero dell’incredibile, palla in movimento all’inizio nel cerchio di centrocampo, vengono subito a contatto quattro giocatori che finiscono a terra e l’arbitro che fa? Tira fuori il cartellino rosso ed espulsione diretta per l’attaccante del Termoli El Ouzni.

Noi che abbiamo seguito la partita su streaming sinceramente non abbiamo visto nulla che potesse far pensare a questo provvedimento, ma dai siamo proprio all’esaltazione del protagonismo in campo, ma se proprio ritieni che ci sia stato qualcosa a 15 secondi dal via non dai un cartellino rosso diretto, lo ammonisci e lo redarguisci, ma nel frangente davvero siamo rimasti tutti esterrefatti.

Circostanza che ha cambiato subito i piani del Termoli e del suo allenatore che in pratica era costretto a giocare ad handicap per tutti i novanta minuti, anzi quasi cento, considerando i recuperi, nonostante fosse un match quasi decisivo (o decisivo).

Tuttavia, il Montegiorgio non è stato in grado di approfittarne, a parte una volta sola nel primo tempo, quando ha colpito un palo clamoroso con Perpepai, poi il Termoli tutto cuore ha rintuzzato gli attacchi dei padroni di casa, e nemmeno con affanno.

Anche nella ripresa alla fine nulla di pericoloso se non una volta dalle parti di Lombardi e poi Ciofi nel finale s’incunea bene in area tira ma il portiere avversario para a terra.