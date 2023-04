L'ultima spiaggia prima dei playout, al Cannarsa arriva il Cynthialbalonga

TERMOLI. Mattinate intense sul rettangolo verde di via Biferno negli ultimi giorni per gli allenamenti dei giallorossi. C’è attesa per la 31esima giornata di campionato che porterà al Cannarsa il Cynthialbalonga.

Resteranno in tribuna il mister Raffaele Esposito, che sconterà la seconda giornata di squalifica, e poi El Ouazni al quale il giudice sportivo ha inflitto due turni di stop, uno invece per Maiorino e Hutsol.

Tutta la squadra è però concentrata e determinata nella consapevolezza che fino alla fine del campionato rimangono quattro finali prima di vedere come andrà a finire.

Dopo la breve pausa pasquale Il Termoli si rituffa nel clima campionato, ormai siamo ai momenti cruciali questa e le prossime saranno partite senza appello, ci diranno se i giallorossi potranno conquistare la salvezza diretta o dovranno conquistarsela con gli spareggi temibili dei playout. A dire il vero la classifica imporrebbe ormai il pensiero più agli spareggi, vista la distanza con chi è fuori dalla palude e le altre squadre che precedono i giallorossi.

A dirigere l’incontro contro il Cynthialbalonga sarà il signor Giuseppe Sassano di Padova, assistenti Leonardo Rossini di Genova e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia.