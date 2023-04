Il Termoli calcio resta sullo 0-0, giallorossi recriminano per alcuni episodi

TERMOLI. La salvezza diretta ormai diventa solo un fattore matematico. Restano nove punti a disposizione in 3 partite e tante sono le lunghezze che dividono i giallorossi dal Team Nuova Florida e dal Vastogirardi.

Purtroppo, anche nell’impegno odierno allo stadio Cannarsa, il match contro il Cynthialbalonga finisce a reti bianche e il Termoli calcio 1920 colleziona il 18esimo pareggio stagionale, l’ennesimo a reti bianche.

Buono l’approccio alla partita dei giallorossi che arrivano alla conclusione in diverse occasioni già nel primo tempo, ma risultano sterili in fase offensiva. Stesso copione per la ripresa. L’undici di mister Raffaele Esposito disputa un buon secondo tempo, recriminando anche per due episodi dubbi in area ospite. Su tutti un tocco di mano in area di un difensore ospite che l’arbitro decide di non punire con il calcio di rigore.

Nella zona calda, alle spalle dei giallorossi, perdono sia il Montegiorgio che il Notaresco. In zona playout pareggia la Vastese e vince il Roma City, che si porta a 3 punti dalla salvezza diretta.