Mister Esposito presenta la trasferta decisiva giallorossa a Chieti

Termoli calcio in trasferta a Chieti: la conferenza stampa di mister Raffaele Esposito

TERMOLI. Giallorossi in trasferta allo stadio Angelini di Chieti. Ieri l’ultimo allenamento sul terreno sintetico di via Biferno, della Polisportiva San Pietro e Paolo. Un match da “dentro o fuori”, nel senso che solo vincendo gli ultimi 3 incontri in programma ci sarebbe la fievole speranza di riuscire ad agganciare la salvezza diretta, che sarebbe stata possibile con qualcuno in meno dei 18 pareggi maturati sin qui.

Tra i calciatori a disposizione di mister Raffaele Esposito mancheranno El Ouazni, che sconta l’ultimo turno di squalifica, e Antezza alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato domenica scorsa contro il Cynthialbalonga.

Proprio Esposito torna in panchina dopo la squalifica.

Il calendario propone dopo la trasferta teatina il match al Cannarsa col Notaresco e l’ultima gara fuori casa col Team Nuova Florida.