Bandiera bianca a Chieti, Termoli calcio battuto 3-1 e occhio alle ultime due gare

TERMOLI. Game over, almeno per quanto concerne la salvezza diretta. Stavolta però, il Termoli calcio 1920 non si incarta nell’ennesimo pareggio della stagione, ma viene battuto 3-1 dal Chieti 1922. Risultato netto, quello maturato allo stadio Angelini del capoluogo teatino.

Dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa nei primi 45’ con Di Prisco al 10’, i neroverdi raddoppiano con Di Renzo al 68’. Terzo gol dei teatini al 76’ con Mancini. Il Termoli accorcia le distanze solo all’82’ con Maiorino. Prestazione sottotono, che ha solo un nome: resa incondizionata, e purtroppo temo senza l’onore delle armi, perché noi siamo convinti che mister Raffaele Esposito al rientro negli spogliatoi abbia ribaltato la stanza, perché l’undici giallorosso ha rottamato le già tenui speranze senza combattere.

Ora testa ai playout, ma attenzione, sono ancora da blindare. Domenica arriva al Cannarsa un Notaresco che al contrario ha dimostrato di essere carico e che ora ha gli stessi punti del Termoli calcio. Senza i tre punti si riaffaccerebbe concretamente il discorso retrocessione diretta in caso di vittoria del Montegiorgio a Vastogirardi. Davvero questa inopinata sconfitta di Chieti complica il finale di campionato.