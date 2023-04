Sconfitta fatale a Chieti, il Termoli calcio 1920 esonera Raffaele Esposito

TERMOLI. La sconfitta subita a Chieti ieri pomeriggio ha lasciato il segno in casa giallorossa.

Il Termoli Calcio 1920 comunica di aver esonerato l’allenatore Raffaele Esposito.

«La guida tecnica della prima squadra è stata assegnata all’allenatore Alessio Martino già allenatore del Gelbison e del Gladiator.

La società Termoli Calcio 1920 ringrazia il mister Raffaele Esposito per l’impegno profuso in questi due anni e nel contempo dà il benvenuto e augura "in bocca al lupo" ad Alessio Martino che già nella giornata di domani potrebbe sostenere il primo allenamento».