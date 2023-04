«Pronti a giocarci le nostre carte fino alla fine», parla il neo mister giallorosso Alessio Martino

Il neo allenatore del Termoli calcio Alessio Martino

TERMOLI. Una piazza molto ambita, quella di Termoli, tornata nella categoria che le compete e con una tifoseria che trasmette passione alla squadra, ora tocca ai giocatori, allo staff e alla società ribadire coi risultati, in questi ultimi 180 minuti, la stessa voglia e motivazione che restano alla base del progetto, per centrare i playout e poi conseguire la salvezza in serie D.

È il biglietto da visita del neo allenatore Alessio Martino, chiamato a prendere il posto di Raffaele Esposito, pronto a giocarsi le "finali" da qui al termine del campionato, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai playout per disputarli proprio al Cannarsa.