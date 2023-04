Il patron giallorosso Montaquila "carica" l'ambiente, a caccia dei playout

TERMOLI. A conclusione del ciclo di interviste in questa settimana cruciale, abbiamo intervistato il patron giallorosso Flaviano Montaquila, in vista degli ultimi 180 minuti da vivere al cardiopalma per il Termoli calcio 1920.

Per ottenere i play-out, e poi giocarsi la salvezza nello spareggio, si devono conquistare due vittorie. Se non si vince contro il Notaresco, il rischio della retrocessione diventerebbe realtà. Questo per dire quanto sia importante la gara di oggi al “Cannarsa”.

Una sfida come questa avrebbe meritato un clima sereno e disteso. Non sono ammesse distrazioni e, invece, dopo la prova fantasma con il Chieti, l’esonero di mister Raffaele Esposito, il clima è tutt’altro che sereno.

Il nuovo tecnico Alessio Martino, deve compiere una vera impresa con giocatori che non ha mai allenato, e prova a infondere ottimismo e spera nell’impresa.

Contro una squadra a pari punti sarà davvero difficile pensare che gli abruzzesi arrivino per recitare il ruolo di agnello sacrificale. Ci risulta più credibile che, al contrario, arrivino con il coltello tra i denti decisi anche loro come speriamo in noi, a vendere cara la pelle.

Appello ai tifosi: almeno per questo ultimo impegno casalingo, mettiamo da parte le polemiche, riempiamo lo stadio e diventiamo realmente tutti il 12° uomo in campo.

Arbitrerà l’incontro il signor Andrea Zoppi di Firenze. Assistenti Filippo Pignatelli di Viareggio e Luigi Ingenito di Piombino.