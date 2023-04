Parla l'ex tecnico giallorosso Raffaele Esposito: «Termoli rimarrà nel mio cuore»

Intervista all'ex allenatore del Termoli calcio 1920 Raffaele Esposito

TERMOLI. Abbiamo incontrato mister Raffaele Esposito, fino a pochi giorni fa allenatore del Termoli Calcio 1920, esonerato dopo la sconfitta maturata a Chieti domenica scorsa.

Intervista realizzata negli attimi precedenti a quando poi ha chiuso la porta dell’appartamento che lo ha ospitato nei due anni di permanenza a Termoli, nel complesso residenziale “Riva Azzurra” sul lungomare nord di Termoli.

Raffaele si è lasciato andare con noi e ha tracciato un bilancio di questi 24 mesi che sono stati in massima parte positivi, ha avuto un ottimo rapporto con la piazza termolese, ha conosciuto tante persone e trovato molti amici, tra cui ci ha onorato inserendo anche la nostra testata e chi vi parla.

Con la voce rotta dall’emozione e occhiali da sole per tutto il tempo della chiacchierata ci ha parlato della sua bella esperienza a Termoli. La nostra amicizia non finirà qui, resteremo in contatto e seguiremo i suoi percorsi lavorativi.

Ma era proprio necessario arrivare all’esonero a due giornate dalla fine? Lui ci ha risposto in questo modo.