Termoli calcio inchiodato allo 0-0 al Cannarsa, playout comunque più vicini

TERMOLI. Il cambio della guida tecnica tra Alessio Marino e Raffaele Esposito non ha risolto il più grosso dei guai in casa giallorossa. Nel quasi "dentro o fuori" col Notaresco, il Termoli calcio 1920 non va oltre l'ennesimo 0-0 in casa, 19esimo pareggio di questa stagione così paradossale. La sterilità offensiva ha fatto il paio con la prestazione di rilievo del portiere ospite Shiba. Già protagonista nella prima frazione di gioco, che in più occasioni chiude la porta ai giallorossi

Il Termoli nella ripresa prova in tutti i modi a varcare la linea bianca della porta del Notaresco ma sulla sua strada trova un super Shiba assoluto protagonista del Marche che termina 0-0. I giallorossi concludono in dieci per l’espulsione del portiere Lombardo che commette fallo da ultimo uomo su Cardinali. Inevitabili scoramento e delusione sugli spalti.

Unica consolazione è stata la vittoria dell'altra molisana del girone F della Serie D, il Vastogirardi (da oggi salvo) , che battendo 2-0 il Montegiorgio darà la chance di accesso ai playout alla squadra giallorossa anche con un pareggio nell'ultimo turno di campionato, in trasferta contro un Team Nuova Florida già salvo matematicamente.