Piazza Sant'Antonio e il centro come Fuorigrotta, tutti pazzi per il Napoli

Terzo scudetto del Napoli: il tripudio a Termoli

TERMOLI. Arriva il sospirato punto – anche contro l’Udinese patemi d’animo non sono mancati - per la conquista matematica del terzo scudetto, dopo 33 anni di attesa (correva il 1990, quello delle notti magiche) e il popolo azzurro celebra in piazza un titolo che mancava dai tempi del Napoli di Diego Armando Maradona.

Certo, ci fosse lui ancora tra di noi la festa sarebbe molto più grande e bella, immagino nel pensiero degli aficionados, che non mancano in ogni parte, Termoli compresa, che ha visto il centro storico, preso d’assalto da decine ti supporter della squadra guidata sapientemente da Luciano Spalletti, al suo primo tricolore vinto in Italia.

Piazza Sant’Antonio come una piccola Fuorigrotta, l’abbiamo testimoniato in diretta social grazie anche al contributo da inviata speciale della nostra Eliana Ronzullo.





Sfilata con macchine e ciclomotori, poi lo sfolgorio di bandiere e vessillo, magliette e tanta, tanta allegria tutta tipicamente partenopea. Un giorno atteso davvero da quasi sette lustri, tra incidenti di percorso e risalite poderose, anche questo è spettacolo, come sa bene un totem del cinema come Aurelio De Laurentiis.





Tanti, davvero, i tifosi del Napoli in città, ci sono quelli partiti per essere allo stadio Maradona, chi direttamente a Udine, a loro questa gioia incommensurabile. Oggi gli eroi non sono Diego, Careca e Alemao, Ciro Ferrara e Marco Baroni (l'autore del gol che fece vincere lo scudetto nel 1990), ma sono Kvaratskhelia, Politano, Osimhen, Meret e Di Lorenzo.





Un ricordo di ben 36 anni ci sovviene, avevamo appena 13 anni e il Napoli di Ottavio Bianchi, Maradona, Bagni e Giordano aveva vinto il suo primo scudetto: tifosi azzurri in macchina su corso Fratelli Brigida e via Roma, fermati dai Vigili urbani, a cui dicevano: fateci gioire, abbiamo aspettato 60 anni... beh, stavolta sono stati 33.

