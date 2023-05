Buon sangue non mente, Francesco Scarati al "fischio d'inizio" in Serie D

TERMOLI. Esordio in serie D nazionale di un figlio d'arte Francesco Scarati, figlio di Carlo Scarati, che oggi svolge il compito di Osservatore degli arbitri della Can A e B.

Sabato 6 maggio, appunto, Francesco fara l'esordio in serie D a Castellabate (SA), cosa importante per il sistema arbitrale molisano e in particolare quello termolese.

Erano diversi anni che un fischietto termolese non raggiungeva questo traguardo, in bocca al lupo e che per lui sia l'inizio di una lunga e proficua carriera, come per chi lo ha preceduto, partendo come lui dai campi regionali o di periferia.