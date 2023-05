Termoli calcio a caccia dei playout: il cordoglio giallorosso per Basso Germinario

TERMOLI. Eccoci giunti all’epilogo o almeno alla fine della regular season. Il Termoli calcio 1920 va ad Ardea vicino Roma a giocarsi le speranze di accesso ai playout.

La cosa che non deve fare la squadra è pensare di trovare una squadra demotivata perché già salva. Il Termoli dovrà giocare per vincere e poi puntare allo spareggio salvezza.

Nell’ultimo allenamento di ieri allo stadio Cannarsa, prima della partenza per il ritiro in vista dell’incontro di contro il Team Nuova Florida, Sono tre le defezioni nella rosa a disposizione del mister Alessio M;artino, il portiere Lombardo, che deve scontare due giornate di squalifica, Antezza ancora a causa dell’infortunio alla spalla di tre settimane fa e Ciofi. Rientra invece Carnevale dopo aver scontato il turno di squalifica. Intanto la società per conto del presidente Montaquila appresa la scomparsa di una bandiera del calcio termolese come Basso Germinario, sulla pagina Facebook ufficiale ha esternato a nome della società e della squadra un messaggio di cordoglio: “Il Termoli Calcio 1920 esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Basso Germinario, a 76 anni, con un trascorso importante con la maglia giallorossa, Basso Germinario ha calcato campi di gioco di categorie ambite vestendo anche la maglietta del Termoli che ha sempre saputo onorare fino alla sua ultima partita. Simbolo e interprete di un calcio che non esiste più e ben voluto da tutta la città e dalla tifoseria locale che da sempre frequenta lo stadio “Gino Cannarsa”. In questo momento di dolore il patron Flaviano Montaquila e la società tutta esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia Germinario”.