Il Termoli calcio espugna Ardea al 95esimo e conquista i playout con la Vastese

Il rigore decisivo che porta alla vittoria il Termoli sul campo del Team Nuova Florida

TERMOLI. Quel gol inseguito per troppo tempo, un intero campionato, è arrivato al 95esimo dell’ultima giornata e conquista matematicamente i playout, che non erano affatto scontati, ma sono arrivati grazie alla contemporanea sconfitta del Roma City e al successo in zona Cesarini dei giallorossi, che hanno battuto ad Ardea il Team Nuova Florida per 1-0, con rigore segnato da Scoppa.

Playout che resteranno nella storia della sfida tra Termoli e Vasto, poiché si giocheranno allo stadio Aragona, per rinverdire una rivalità da sempre accesa.

Il Termoli calcio 1920 riesce dunque ad allungare la stagione e dovrà dare il massimo per restare in serie D. Il primo tempo si era chiuso, ovviamente, sullo 0-0, protagonista il gran caldo coi giallorossi di mister Alessio Martino che hanno provato la conclusione in un paio di occasioni con El Ouazni e Carnevale.

Un urlo di gioia, che ha il sapore della rivincita dopo tanti nulla di fatto, ben 19 pareggi. In coda, il Notaresco è stato sconfitto in casa e il Montegiorgio, battendo la seconda in classifica l'ha raggiunto e dovrà "spareggiare" decidere chi affronterà il Roma City nell'altra gara di playout.

Galleria fotografica