Il calcio che unisce, Roberti: «Complimenti al Campobasso, in bocca al lupo al Termoli e all'Isernia»

CAMPOBASSO. "Complimenti al Campobasso che, dopo la delusione dell'estate 2022, è tornato in serie D", così il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

"Il calcio è passione e abbiamo visto oggi, nell'ultima partita di campionato, a Bojano, contro la Turris, quanto i tifosi rossoblù siano legati alla squadra della loro città - il commento del Presidente Francesco Roberti - Due anni fa mi complimentai per l'approdo in serie C e ricordo i festeggiamenti tra le strade del capoluogo. Oggi la festa si è ripetuta per il ritorno in serie D e il ringraziamento va alla proprietà che ha deciso di investire a Campobasso, permettendo ai tifosi di poter metabolizzare la delusione dello scorso mese di luglio".

"Lo sport unisce le persone - ha concluso il Presidente Francesco Roberti - Mi auguro che, nel prossimo campionato di serie D, insieme al Campobasso e al Vastogirardi, possa esserci ancora il Termoli, che sarà impegnato nei playout, e anche l'Isernia che giocherà gli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Sarebbe importante per l'intero movimento calcistico molisano".