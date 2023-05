Spareggio salvezza all'Aragona tra Vastese e Termoli calcio, vertice delle forze dell'ordine

TERMOLI. "In merito allo svolgimento della partita play out tra Vastese 1902 e Termoli 1920, che si terrà domenica prossima 14 maggio 2023 alle ore 16 allo stadio “Aragona” di Vasto, si comunica che domani, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 12 presso il commissariato di Polizia di Vasto si terrà una riunione organizzativa per lo svolgimento dell’incontro.

Oltre alle due società, l’invito a partecipare è stato rivolto al comando compagnia Carabinieri di Vasto, al Comando di Polizia municipale di Vasto e per conoscenza all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Chieti.

Solo successivamente verranno rese note le modalità di accesso allo stadio per i tifosi ospiti.

A seguito dell’esito dell’incontro, seguirà comunicato stampa per i tifosi del Termoli Calcio 1920".