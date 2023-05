Spareggio salvezza Vastese-Termoli: 200 i biglietti riservati ai tifosi giallorossi

TERMOLI. In base a quanto scaturito dall’incontro tenuto in mattinata presso il Commissariato di Polizia di Vasto, saranno 200 i biglietti nominali a disposizione della tifoseria ospite in occasione dell’incontro play out tra Vastese 1920 e Termoli Calcio 1920 che si disputerà domenica prossima 14 maggio alle ore 16 allo stadio “Aragona” di Vasto. I biglietti, curva "Tobruk", potranno essere esclusivamente acquistati dai residenti della provincia di Campobasso.

«Seguiranno indicazioni per la prevendita», fa sapere la società giallorossa.