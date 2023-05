Vastese-Termoli calcio: telecamere mobili per controllare i tifosi

VASTO. Ci saranno importanti misure di sicurezza per la gara salvezza Vastese-Termoli. E' questo quanto emerso dopo l'incontro avuto con il Prefetto di Chieti dal Sindaco di Vasto Francesco Menna.

Quest'ultimo ha affermato: "In occasione della partita Vastese-Termoli prevista per domenica 14 maggio alle ore 15:00, al fine di garantire un maggior controllo e una maggiore sicurezza dei cittadini, dei tifosi e di quanti si recheranno allo Stadio Aragona per assistere alla partita, provvederemo a posizionare telecamere mobili nei punti più sensibili della città affinché ogni gesto scorretto che dovesse verificarsi, potrà essere riscontrato ed eventualmente sanzionato.

Ricordo che nel caso in cui dovessero verificarsi scontri, c'è la chiusura degli stadi, oltre agli eventuali Daspi già noti.

Colgo infine l'occasione per comunicare le vie di afflusso e deflusso per le due tifoserie che sono distinte per motivi di sicurezza e ordine pubblico come segue:

Tifoseria ospite: accesso da via delle Croci (ingresso stadio) percorrendo via Madonna dell'Asilo/via Circonvallazione Istoniense.

Tifoseria locale: provenendo dal centro, percorrendo via San Michele, piazza Remo Gaspari (ingresso stadio).

GUARDA IL VIDEO: