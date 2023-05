Allo stadio Cannarsa il Termoli 2016 ospita l'Aesernia nella semifinale playoff

TERMOLI. Non c’è solo il calcio di serie D oggi in agenda. I colori giallorossi sono impegnati anche nei playoff di Promozione, dove è in gara il Termoli 2016, che ospita allo stadio Cannarsa la formazione dell’Aesernia.

Un match a livello di semifinale, di sicuro un obiettivo maturato con merito durante la stagione sportiva, che ha visto gli adriatici compiere un bel salto di qualità nel girone di ritorno, che ha permesso di scalare la classifica.

In Eccellenza sono stati promossi direttamente Polisportiva Fortore, che ha dominato il campionato, e Atletico San Pietro in Valle, che ha superato di un punto il Ripalimosani.

Termoli 2016 che ha chiuso al quarto posto la regular season, a 5 punti dalla promozione diretta.

Appuntamento alle 15 per questo incontro di andata delle semifinali: chi prevarrà andrà a scontrarsi con la vincente di Ripalimosani-Spinete.

Soprattutto in questa ultima parte della stagione la squadra del patron Di Biase ha prodotto numeri e risultati importanti, mettendo in evidenza i bomber Andrea Impicciatore e il figlio d'arte Luca Di Biase, il sempre verde guardiano della porta Domenico Aceto, Gaudenzio Montanaro, Mattia Giacobbe, Stefano Scarpone, Giovanni Bagnoli e tutti gli altri, senza dimenticare il condottiero Massimo Ricci.

In bocca al lupo al Termoli 2016.