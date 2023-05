Il Termoli calcio 1920 espugna 2-1 l'Aragona di Vasto e resta in serie D

TERMOLI. Un trionfo giallorosso che rimarrà nella storia del calcio molisano e nella rivalità tra Termoli calcio 1920 e Vastese 1902. Con un gol al 47esimo del secondo tempo, dopo aver rimontato dallo 0-1 quando mancava meno di mezz'ora al termine, il Termoli calcio espugna per 2-1 lo stadio Aragona e condanna la Vastese alla retrocessione, guadagnandosi sul campo la permanenza in serie D.

La Vastese illude i tifosi con la rete di Busetto e poi si fa riprendere e superare. Dopo 7 anni gli aragonesi tornano in Eccellenza, bravo il Termoli a crederci. Ma andiamo per ordine.

Nei biancorossi Cornacchini manda in campo la formazione tipo e si affida ad un 4-3-1-2. I giallorossi di La Greca scendono in campo con un 3-5-2, fuori per infortuno il difensore Antezza e il portiere Lombardo per squalifica. Subito tra i titolari l’ex Corcione.

Partita sentita e le due squadre partono contratte. Al settimo primo affondo della Vastese, ma manca la precisione.

Al 11’episodio dubbio in area giallorossa, toccato Di Nardo che va a terra, ma il direttore di gara Angelillo di Nola lascia correre.

Al 20’ si vede il Termoli dalle parti di Del Giudice, ma ance qui la mira e’ errata.

Al 26’ punizione di D’Angelo dopo una discesa palla al piede fermata con un fallo, la conclusione deviata dalla barriera va alta sopra la traversa.

La prima conclusione degna di nota del Termoli arriva al 34’ con Carnevale che ci prova da fuori, palla di poco alta.

Da qui a fine primo tempo non succede altro, si va al riposo sullo 0-0 con i biancorossi che hanno fatto qualcosina in piu’ dei molisani.

Nella ripresa subito pericolosa la Vastese. Di Nardo al 4’ incrocia con il destro in diagonale, ma il suo tiro e’ debole e strozzato.

Al’ 18’ la Vastese trova il vantaggio. De Cerchio illumina per Busetto, il numero 11 incrocia e batte Recchia. Tiro non irresistibile che si stampa sul palo interno e finisce in rete. 1-0 per i biancorossi.

Al’ 27’ si rivede il Termoli dalle parti di Del Giudice, conclusione deviata, ma i giallorossi reclamano per un presunto tocco di mano. Il direttor di gara lascia correre e concede solo l’angolo.

AL 32’ arriva il pareggio dei giallorossi con un colpo di testa di El Ouazni, doccia fredda per i locali.

Al 47’ il Termoli passa in vantaggio con Carnevale, il numero 11 la controlla e la piazza alle spalle di Del Giudice per i 2-1 molisano.

Al 49’ Sansone ha sulla testa la palla del possibile 2-2, ma la mette a lato.

Da qui a fine gara non succede altro. Il Termoli batte la Vastese e resta in serie D, i biancorossi retrocedono in Eccellenza.