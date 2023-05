«Felicissimi dell'impresa giallorossa a Vasto», i complimenti di sindaco e amministrazione

TERMOLI. Nel pomeriggio di oggi il Termoli 1920 ha superato la Vastese allo stadio Aragona per 2-1 e resta in Serie D al termine di un campionato lungo ed appassionante deciso solamente al 91esimo minuto di gioco della partita odierna.

Il sindaco Francesco Roberti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, invia i più sentiti complimenti al presidente dei giallorossi Flaviano Montaquila, a tutta la squadra e alla società del Termoli 1920.

“Siamo felicissimi – ha detto il sindaco Roberti – che il Termoli 1920, massima espressione calcistica in città, abbia vinto lo spareggio contro la Vastese rimanendo in serie D. Una categoria riconquistata solo lo scorso anno e difesa oggi fino all’ultimo secondo. Da parte dell’amministrazione comunale mi sento di ringraziare il presidente Montaquila, la società e tutti i giocatori che hanno profuso il massimo impegno in campo dando tutto fino all’ultimo istante.

Un ultimo ringraziamento lo rivolgo alla nostra tifoseria che ha sempre sostenuto il Termoli 1920 in tutti gli stadi compiendo lunghi viaggi pur di stare sempre vicino ai propri beniamini e sostenendoli fino alla fine. Forza Termoli!