Tinte fortissime giallorosse, gloria anche per il Termoli 2016: va in Eccellenza

TERMOLI. Domenica indimenticabile per i colori giallorossi. Anche il Termoli 2016 vince la gara a eliminazione diretta, conquistando la promozione... dalla Promozione all'Eccellenza.

Per una certa alchimia delle regole calcistica Il Termoli2016 vincendo la semifinale dei Play off con l’Aesernia e approfittando della salvezza in serie D del Termoli calcio 1920, domenica prossima non ci sarà bisogno di disputare la finalissima dei paly off, perché passeranno entrambe le squadre campionato di Eccellenza Termoli2016 e Ripalimosani ecco il pensiero di coloro che hanno compiuto l’impresa.

«Quando abbiamo iniziato, nel 2016, il nostro sogno utopistico era raggiungere l’Eccellenza molisana. La nostra ambizione, però, era tanto più grande. Non bastava raggiungere la massima serie, volevamo farlo con una squadra composta da ragazzi termolesi con i colori giallorossi nel cuore e più di qualcuno questi colori li ha anche tatuati sulla pelle. Finalmente ci siamo riusciti, il sogno si è avverato.

Per tutti quelli che ci sono stati dal primo giorno di allenamento su un campo di terra battuta senza palloni e senza casacche. Per tutti quelli che ieri erano con noi in uno stadio tutto giallorosso. Per tutti noi che siamo molto più di un club! Nessuno mai avrebbe immaginato un finale così.

Una giornata che dal punto di vista calcistico e sportivo dà lustro alla nostra amata città, perché di questo si tratta: amore per la maglia, amore per la città e amore per il calcio. Fare più della passata stagione era difficilissimo ma alla fine ci siamo riusciti. Benvenuta Eccellenza.

Complimenti a tutto il gruppo squadra a partire dal fondatore del nostro progetto Francesco Caruso che ha voluto e che vuole la crescita dei ragazzi del territorio imponendo una politica del tesseramento e al presidente Emanuel Di Biase. Complimenti al mister Massimo Ricci al primo anno nel calcio dei “grandi", al suo vice Giancarlo Iovannelli e al preparatore atletico Guido Del Torto. Complimenti a tutti i calciatori dal primo all’ultimo. Grazie a tutti gli sponsor per la fiducia. Per fare grandi cose c’è bisogno di tutti e noi siamo solo all’inizio».

Termoli calcistica che in un pomeriggio di una domenica di metà maggio riporta a casa due grandi affermazioni, non si poteva ambire di più, soprattutto quando magari non ti aspettavi più che avvenisse. Il calcio è bello anche per questo.

