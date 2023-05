Multe salate e una gara a porte chiuse, arriva il "conto" di Vastese-Termoli

TERMOLI. Arrivati i provvedimenti disciplinari dopo il match di domenica scorsa Vastese-Termoli in casa giallorossa. Comminata una multa da 3.500 euro e imposta una gara a porte chiuse. Contestato alla società che alcuni sostenitori hanno lanciato 8 fumogeni, alcuni nel proprio settore e altri sul terreno di gioco. Uno di questi, al 32esimo del secondo tempo, ha provocato un incendio e la rottura della rete di una delle porte, determinando l'interruzione della gara per almeno 3 minuti. Lanciati anche 3 petardi nel settore loro riservato, esplosi con grande fragore. Nel referto contestato anche il lancio di 5 accendini e una bottiglietta di vetro vuota all'indirizzo del portiere avversario, caduti nel recinto di gioco. Sempre nel referto, viene addebitato che al termine della gara i sostenitori giallorossi hanno lanciato alla tifoseria avversaria, che era giunta sotto la loro curva, pietre di piccole dimensioni, bottigliette di acqua piene e semipiene, più vari oggetti. «Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati».

Per la Vastese, invece, euro 4mila di multa e 1 gara a porte chiuse.

Per avere propri sostenitori: introdotto e utilizzato nel settore loro riservato materiale pirotecnico (2 fumogeni); lanciato, nel corso della gara, 10 bottigliette di acqua semipiene all'indirizzo del portiere della società avversaria cadendone alcune nel recinto di gioco e altre (4) in campo; al 42º del secondo tempo una decina di propri sostenitori sfondavano un cancello e due di essi facevano ingresso sul terreno di gioco. Il direttore di gara era costretto ad interrompere la gara per circa 2 minuti per riportare l'ordine; Al termine della gara veniva sfondato un altro cancello ed entravano sul terreno di gioco circa 40 propri sostenitori che si dirigevano verso la curva della squadra avversaria. Tale comportamento dava inizio al reciproco lancio di pietre di piccole dimensioni, bottigliette di acqua piene e semipiene e altri oggetti vari. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per far rientrare i tifosi nel proprio settore. Infine, per assembramento ostile, sempre al termine della gara, di propri sostenitori nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, che costringeva la Terna Arbitrale, il CdC e i componenti della squadra ospite ad uscire con circa un'ora e trenta di ritardo.