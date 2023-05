Torneo Internazionale “Città di Campomarino”, 29 le squadre iscritte

CAMPOMARINO. Tutto pronto a Campomarino per l’evento sportivo più atteso dell’anno: la 19° edizione del Torneo Internazionale “Città di Campomarino”, organizzato dalla scuola calcio S.S. Adriatica Campomarino prenderà il via il 27 maggio per concludersi il 6 giugno, dopo dieci giorni di sport, vacanza e divertimento, come recita lo slogan dell’evento.

La manifestazione, diventata un punto di riferimento per il calcio giovanile, si disputa ogni anno dal 2005 e quest’anno vedrà la partecipazione di 18 società sportive, per un totale di 29 squadre divise in diverse categorie. Tra queste, ci sono squadre provenienti dalle Regioni limitrofe (come Pescara Calcio e Foggia, che da anni partecipano e collaborano con l’Adriatica Campomarino), la società gemellata PFA London e ben otto squadre provenienti dalla Gran Bretagna.

La delegazione inglese sarà la più numerosa in quanto, oltre alle squadre in competizione, saranno ospitati a Campomarino circa 300 accompagnatori e turisti britannici, per lo più famiglie degli atleti in gara, che saranno coinvolti in percorsi turistici, scambi culturali e attività di promozione del territorio. Si tratta, quindi, di una manifestazione che va al di là dell’aspetto sportivo e che negli ultimi anni ha portato un’importante indotto economico e pubblicitario per l’intero territorio: ormai da quasi 20 anni centinaia di persone si recano periodicamente a Campomarino durante la manifestazione usufruendo degli alberghi, delle strutture e delle attività del posto. Durante la manifestazione, quindi, i ragazzi si confronteranno non solo sul piano sportivo ma anche stringendo importanti amicizie che vanno al di là dei confini nazionali e linguistici.

Ad aprire l’evento la conferenza stampa in programma sabato 27 maggio, seguita dalle partite delle varie categorie che si giocheranno con un ritmo serrato nei giorni successivi. Spazio, nelle giornate del 4 e 6 giugno anche alle squadre femminili.

Il livello del torno si è elevato costantemente nel corso degli anni, suscitando l’interesse di addetti ai lavori, osservatori e media internazionali, considerata anche la partecipazione di squadre professionistiche italiane e straniere.

Il 19° Torneo Internazionale porta anche la denominazione di 12° Memorial Mangifesta e 2° Memorial Gigi Mandelli, in quanto rappresenta anche un momento per ricordare due figure che hanno fatto la storia del calcio e del calcio giovanile a Campomarino.

La manifestazione inoltre, coincide quest’anno con il 20° anniversario della fondazione dell’Adriatica Campomarino, la più longeva società di settore giovanile della storia di Campomarino. Saranno quindi 10 giorni festa e sport, all’insegna della condivisione e dei veri valori dello sport.

