Quarant'anni di successi, la scuola calcio Difesa Grande inizia i festeggiamenti "sul campo"

TERMOLI. Quarantennale bagnato, quarantennale fortunato. Non tutti possono dire di festeggiare 40 anni di attività di una scuola calcio. Lo fa in questo fine settimana il gruppo sportivo Difesa Grande Termoli che proprio nel 1983 venne tenuto a battesimo. Celebrazioni con un torneo di calcio giovanile. Iniziano così i grandi festeggiamenti di 5 lustri di attività di calcio giovanile, sempre lusinghieri, e con tanti risultati orgogliosamente conquistati. Parecchi uomini e calciatori sono usciti da questa società, da questa scuola di vita che non serve solo per imparare a giocare a pallone, ma serve anche per riuscire in altri campi della vita. Sono gli insegnamenti e gli obiettivi di Nunzio Cucoro, l’anima pulsante di questa società, vera istituzione nell'ambiente calcistico giovanile. Otto lustri in cui ha contribuito a sfornare tanti giovani calciatori locali di ottimo livello, qualcuno ha spiccato voli interessanti, oggi sono diventati genitori e nonni di chi rappresenta la new generation di questa società evergreen.

In questo week end iniziano i festeggiamenti con le sfide nelle categorie esordienti, pulcini, piccoli amici, primi calci.

L'occasione per vedere diverse scuole di pensiero calcistiche, non solo di Termoli, ma provenienti da realtà di regioni confinanti; i festeggiamenti per i 40 anni continueranno con diverse iniziative che troveranno il culmine il prossimo 10 giugno, data della fondazione.