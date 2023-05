Quarant'anni di scuola calcio sul "campo": il torneo a Difesa Grande

L'intervista a Nunzio Cucoro

TERMOLI. Schivando il maltempo, prima manifestazione nello scorso weekend per i festeggiamenti dei 40 anni di esistenza della Scuola Calcio G. S. Difesa Grande Termoli.

È andato in scena un torneo di calcio giovanile che comprendeva le categorie: Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, dove si sono confrontate autorevoli scuole calcistiche di Termoli del Molise e del vicino Abruzzo, Gs Difesa Grande, polisportiva Santi Pietro e Paolo, Virtus Vasto, Olimpic Isernia Sant’Agapito, Portocannone e Pescara Calcio. La finale terzo e quarto posto ha visto il Pescara battere 2-1 il Vasto.

Nella finalissima il derby termolese tra i padroni di casa Gs Difesa Grande e la polisportiva santi Pietro e Paolo. Una bella partita finita sullo 0-0 e risolta ai rigori 7-6 per la Polisportiva Santi Pietro e Paolo.

Al di là del fatto sportivo, questo evento ha messo in evidenza quello che è il compito e lo spirito che anima le scuole calcio, l’educazione, il rispetto per gli avversari e la lealtà sportiva in campo, perché queste prime nozioni del gioco più bello del mondo sono le basi per crescere e andare incontro ad un futuro in questo campo e può essere utile anche nella vita al di fuori del calcio.

Le feste per il quarantesimo compleanno della società del presidente Nunzio Cucoro avranno il loro culmine sabato 10 giugno, con una grande festa agli impianti che vedrà sfilare vecchi campioni che hanno in questi quarant’anni contribuito al successo del calcio termolese in genere. Saranno ricordati anche coloro che oggi non sono più tra noi, ma che contribuirono alla crescita e alle fortune del nostro calcio.

Galleria fotografica