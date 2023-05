Amatori calcio, la polisportiva Kalena vola a Brescia

ROTELLO. Festeggiamenti allo stadio A. Ianiri per il gruppo amatoriale della Polisportiva Kalena che grazie alla vittoria per 3-1 sul Pietracatella si aggiudica il primo posto nella regular season Molisana della categoria Amatori Calcio a 11 CSI, e stacca il Pass per le fasi nazionali di Brescia il prossimo 12 Luglio.

Una scommessa vinta per tutti i protagonisti di questa cavalcata, dalla società sportiva agli atleti passando per il comune. Una squadra voluta fortemente all'Interno del progetto territoriale denominato "Progetto Darwin", ovvero un protocollo di collaborazione sportiva tra enti e società che mira alla promozione dell'attività sportiva su tutto il territorio garantendo ai paesi coinvolti almeno una squadra da sostenere nel fine settimana.

Un progetto che rappresenta un vero antidoto contro lo spopolamento e che mai come ora si appresta ad essere una scommessa vincente per tutti, soprattutto per coloro che a luglio si siederanno al Tavolo dei migliori pronti a rappresentare la nostra piccola regione.

Un plauso alla Asd polisportiva Kalena 1924, allo staff organizzativo, al tecnico Perrotta Gustavo, al dirigente accompagnatore Domenico Vizzarri, al comune di Rotello e soprattutto ai protagonisti della cavalcata vincente, un gruppo di giovani e giovanotti che uniti da una grande passione per il calcio e per il terzo tempo hanno saputo regalare emozioni dimostrando che dopo tutto, l'età è solo un numero.

Ci vediamo a Brescia!

Galleria fotografica