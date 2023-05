I ragazzi dell'Adriatica Campomarino alla "Casa degli Azzurri" di Coverciano

CAMPOMARINO. Due giorni di intense emozioni per i tanti bambini e ragazzi della S.S. Adriatica Campomarino che nelle giornate del 24 e 25 maggio si sono recati a Firenze, nell'ambito del progetto sportivo e culturale organizzato dalla locale scuola calcio.

Non solo sport, ma anche un'esperienza dall'alto valore formativo che ha previsto una visita alla città di Firenze e alla struttura di Coverciano, il centro tecnico federale Incastonato ai piedi delle colline fiorentine che portano a Fiesole, considerato l'università del Calcio, il luogo dove si forma e si trasmette il sapere calcistico e dove vengono svolti i corsi di maggiore livello che formano i professionisti abilitati ad operare nel calcio. Coverciano è anche la "Casa degli Azzurri": qui, grazie alle sue strutture all'avanguardia e all’ambiente favorevole, si radunano le Nazionali, maschili e femminili, in vista dei rispettivi impegni internazionali. I ragazzi dell'Adriatica Campomarino hanno avuto la possibilità di visitare il museo del calcio, un vero e proprio tesoro culturale nel quale sono stati protagonisti di un viaggio nella storia Italiana degli ultimi cento anni. I tanti cimeli sportivi presenti hanno suscitato l'interesse e la curiosità dei ragazzi, immersi nella storia azzurra grazie al supporto delle guide del museo. In seguito, i campi di calcio della Nazionale hanno ospitato gli allenamenti dei ragazzi, condotti da allenatori federali professionisti.

Il pranzo, preparato dallo chef della Nazionale, ha completato un'esperienza che ha contribuito alla crescita di tutti i partecipanti, dallo staff tecnico-dirigenziale ai giovani calciatori, protagonisti di due giorni ricchi di emozioni.

Una vera e propria gita in grado di coniugare sport e cultura, quindi, quella organizzata dall'Adriatica Campomarino, possibile grazie alla collaborazione con il settore tecnico della Figc e all'attenzione che la storica scuola calcio di Campomarino riserva a iniziative del genere, considerate fondamentali per la crescita dei suoi iscritti.

Galleria fotografica