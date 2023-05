Dario Di Giacomo è il nuovo direttore sportivo del Real Guglionesi

GUGLIONESI. Il Real Guglionesi Calcio è entusiasta di comunicare l’innesto nel proprio organigramma del nuovo direttore sportivo Dario Di Giacomo.

Dottore in giurisprudenza con lode e docente di diritto ed economia nei Licei, Di Giacomo, annovera una pluriennale esperienza nel mondo del calcio sia come dirigente che come consulente giuridico di società dilettantistiche e professionistiche.

Classe 1986, è proveniente dal campionato di Eccellenza Pugliese. Collegato da sempre a prestigiosi club e vivai calcistici spagnoli e portoghesi è stato lo scopritore di svariati giocatori approdati subito in D tra cui Kilian Hernandez Perez, talentuoso trequartista quest'anno in forza al Vastogirardi. Nell'ultima esperienza, assieme al Real Siti (Eccellenza pugliese) è riuscito a costruire un gruppo squadra solido e costituito da elementi di pregio. Proprio in Puglia, dopo una prima parte di campionato ai vertici della classifica, ha centrato l'obiettivo della salvezza, un risultato ottenuto grazie al non comune know-how posseduto.

Avrà il compito primario di configurare il nuovo Real Guglionesi, una squadra internazionale con standard e valori elevati. Avvezzo all'innovazione tecnica il nuovo Direttore Sportivo sarà uno degli alfieri di questo nuovo corso soprattutto in vista delle partnership che verranno validate, dal nostro club, a partire dalla stagione calcistica alle porte.

Il Real Guglionesi Calcio augura a Dario Di Giacomo un proficuo lavoro e un grande successo con la casacca delle aquile nero-verdi.