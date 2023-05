Real Guglionesi, Gianni Tuosto: "Sono venute a mancare le condizioni per rilevare la società"

GUGLIONESI. Lo scorso 22 maggio, avevamo dato notizia della nuova organizzazione del Real Guglionesi, con la presidenza di Gianni Tuosto, nonché azionista di maggioranza.

Oggi martedì 30 maggio, Tuosto comunica che "con profondo dispiacere e rammarico che per motivi non dipendenti da me, sono venute a mancare le condizioni per rilevare la maggioranza della Real Guglionesi".

"Nonostante un progetto internazionale serio e nonostante le tante rassicurazioni sulla fattibilità dell'acquisizione delle quote di maggioranza della società sportiva ricevute nel corso degli ultimi mesi da parte dell'attuale proprietà, ad oggi tale progetto non risulta più essere realizzabile per motivi al sottoscritto ignoti e non comprensibili.

Da febbraio 2023 sono stati effettuati molteplici incontri, non ultimo il discorso di presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto tenutasi nella mattinata di venerdi 26 maggio 2023.

Alla presenza del segretario del Sindaco e dei futuri Assessori, l'idea proposta è stata accolta con entusiasmo ed apparente spirito di collaborazione; gli interlocutori si erano manifestati entusiasti del progetto complessivo non limitato alla sola società sportiva ma relativo all'intera comunità (nuovi finanziamenti, posti di lavoro, ristrutturazione degli ambienti comunali, supporto alla gestione finanziaria, ecc.).

Ad oggi al sottoscritto sono giunte soltanto palesi scuse che sembrano unicamente il capriccio di chi cerca di fare i propri interessi e coltivare le proprie amicizie campanilistiche, non curandosi dei molteplici vantaggi di cui avrebbe sicuramente potuto godere l'intera comunità.

Pertanto, da oggi mi ritengo libero di intraprendere altre strade e di continuare con serietà ed onestà il mio percorso calcistico li dove ci potranno essere professionalità mie e del mio staff".