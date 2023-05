Pro loco Cup, primo memorial "Angelo Raimondo"

GUGLIONESI. Pro loco Cup in ricordo di Angelo Raimondo. È questo il titolo dell'evento che la pro loco Colleniso intende organizzare in memoria di Angelo, grande amico di tutti e solito organizzatore di questo torneo. Tenere vivo il ricordo di una persona significa che lo stiamo mantenendo continuamente in vita. Ed è questo che vogliono fare i ragazzi della Pro loco.

"Quest'anno ci sarà la prima edizione della Proloco Cup, in ricordo di un nostro caro concittadino – Angelo Raimondo – il quale era solito organizzare tale torneo.

Inizio 14 giugno 2023 ore 21. Verranno effettuare 2 partite per ogni sera ad eccezione del sabato e della domenica. Le partite avranno luogo dalle 21 alle 23 di tutti i giorni feriali presso l’impianto Comunale sito in zona Santa Margherita.

Chiusura iscrizioni 12 giugno 2023. Primo premio 1000 euro.

Premi in palio: 1° classificato, 2° classificato, 3° classificato, Miglior portiere, Capocannoniere, Costo iscrizione squadra 250 euro.

Per info potete contattarci via social oppure: Alessio 3441228752, Francesco 3420554815".