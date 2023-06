«Maestro di vita e papà di tutti», sempre vivo il ricordo di Nicolino Cianci

gio 01 giugno 2023

GUGLIONESI. Inizia oggi la festa patronale in onore di Sant'Adamo abate. In attesa del concerto di Alex Britti, previsto per questa sera, alle ore 22, in piazza a Castellara, nel primo pomeriggio si è svolto il "Memorial Nicolino Cianci", sul campo da calcio a lui dedicato.

È il sesto memorial organizzato dalla società dell'Asd Real Guglionesi con il supporto dello sponsor del Bar 77. Sono scese in campo la categoria Primi Calci con la partecipazione di Asd Basso Molise, Sporting Petacciato e Isola Croata e ovviamente l'Asd Real Guglionesi.

Un emozionato Marco Basler, assessore allo sport della neonata amministrazione Tomei, ha ricordato la figura professionale e umana di Nicolino, con la voce rotta dalla commozione.

«Nicolino non è stato un insegnante di calcio, un allenatore ma è stato il mister per eccellenza, un maestro di vita e papà di tutti. La festa di oggi è il modo più semplice per dire grazie a chi, da lassù, non ci ha mai lasciati soli. Viva Nicolino».

Viva Nicolino sì, e tanto anche. Non è Sant'Adamo, da alcuni anni, senza la giornata dedicata al mister. Un modo per sentirlo tra noi. Un modo per tenerlo vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Un modo di tramandare le sue azioni, i suoi insegnamenti anche a quei pulcini che oggi si sfidano sul campo da calcio di Guglionesi.

Ricordare Nicolino, però, sarebbe bello farlo anche in altro modo, vedendo tutti coloro a cui ha insegnato, sfidarsi tra loro.

«Sono stato calciatore insieme a Nicolino- ha detto il sindaco Tomei prendendo la parola- lui era il portiere e da lì è iniziata l'avventura calcistica di Nicolino che, poi, è diventata una cosa grandiosa. Il calcio giovanile a Guglionesi si chiama "Nicolino Cianci"».

Il Consigliere comunale Gabriele Lamanda con delega ai rapporti con gli enti ed associazioni sportive, parlando di Nicolino ha ricordato la sua amicizia storica, oltre che professionale. «Nicolino è il simbolo della Guglionesi calcistica».

Siamo sicuri che lì oggi, su quegli spalti, Nicolino sia stato presente a godersi la partita con il suo sorriso speciale che lo contraddistingueva e lo rendeva unico. Un signore sul campo e fuori. Noi vogliamo ricordarlo così.

