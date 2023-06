Il sogno continua: Nicola Pio Ricci difenderà la porta della nazionale Under 15

CAMPOMARINO. Il sogno di ogni bambino è quello di vestire la maglia della Nazionale, quello di vivere da protagonista Coverciano, quello di entrare negli stadi più belli d’Italia e giocare con la mitica maglia Azzurra, e magari parare il rigore decisivo, forse questo sogno l’avrà fatto tante volte anche Nicola Pio Ricci, per tutti Nicola, ma forse questo non rimarrà solo un sogno.

Mercoledì scorso, 31 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” è stato organizzato un raduno, propedeutico alla convocazione per il Torneo Internazionale di Cava De’Tirreni (SA) e bene sì, la convocazione è arrivata ed il portiere della scuola calcio Basso Molise Football Academy difenderà da oggi al 11 giugno i pali della Nazionale Italiana Under 15.

“Questo il risultato di tanto lavoro e tanto sacrificio”, dice il Direttore Generale Stefano Marinucci, della scuola calcio Basso Molise, continua aggiungendo “mister Pasquale Petrone ha fatto un grande lavoro con i nostri portieri, sia Nicola ma anche Giovanni (altro portiere Under 17) hanno mostrato notevoli miglioramenti, attestato arrivato anche dalla Ternana Calcio, per entrambi i ragazzi.

Questo, per Nicola è un sogno e noi stiamo sognando con lui, quanti ragazzi a 14 anni possono dire di essere stati per 9 giorni nel raduno con la nazione, magia.” Complimenti Nicola, e complimenti alla scuola calcio Basso Molise per essere riuscita a rappresentare il “piccolo Molise” in palcoscenici così importanti.