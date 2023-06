Gli esordienti del Difesa Grande Porticone alla festa regionale di Trivento

Campioncini in erba ven 02 giugno 2023

TERMOLI. Festa Regionale Esordienti 9c9 a Trivento! Si svolgerà sabato 3 giugno 2023 a partire dalle ore 9.30, presso il Campo Sportivo Comunale, sito in via Acquasantianni a Trivento, la Festa Regionale Esordienti 9c9, che vedrà coinvolte le seguenti società: G.S.D. Difesa Grande Porticone: vincente Raggruppamento “A” Festa Provinciale di Campobasso; A.S.D. Polisportiva Acli CB: vincente Raggruppamento “B” Festa Provinciale di Campobasso; S.S.D. Città di Isernia San Leucio: vincente Festa Provinciale di Isernia.

Si sottolinea che la manifestazione ha carattere prettamente ludico e non prevede l’assegnazione di alcun titolo sportivo e che al termine delle gare tutte le società presenti saranno premiate allo stesso modo. Il programma prevede la formula del triangolare con la disputa di tre mini partite della durata di 40 minuti ciascuna (due tempi da 20 minuti con immediato cambio campo), nelle quali ciascuna squadra incontrerà le altre. La prima gara in programma sarà determinata dal sorteggio che si terrà sul campo, alla presenza dei dirigenti delle tre società; il sorteggio determinerà anche i colori delle divise da utilizzare, qualora non intervengano accordi preliminari.

La squadra che avrà riposato nella prima gara disputerà la seconda gara contro la perdente della prima gara, mentre nella terza gara si incontreranno le squadre che avranno riposato nella prima e nella seconda gara. In caso di parità al termine della prima gara la squadra che avrà totalizzato più reti disputerà la terza gara, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per determinare la squadra che osserverà il turno di riposo nella seconda gara. te Si ricorda che possono partecipare i calciatori regolarmente tesserati nati nel 2010- 2011 e 2012 che hanno compiuto 10 anni. Nella categoria Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo) inizieranno con il punteggio di 0-0.