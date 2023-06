Il Real Guglionesi replica a Tuosto e presenta il nuovo staff tecnico

GUGLIONESI. «Ha perfettamente ragione il signor Tuosto Gianni quando sostiene, nel suo comunicato stampa del giorno 30 Maggio, che sono venute a mancare le condizioni per rilevare la società Aad Real Guglionesi». Dopo le dichiarazioni di Gianni Tuosto sulle mancate condizioni per rilevare il Real Guglionesi, arriva la replica proprio della società sportiva.

«Quello che diversamente non ci trova allineati- prosegue la società del Real- è la motivazione che ha fatto venir meno i presupposti per la felice chiusura dell'accordo. Che sicuramente non è individuabile nelle “palesi scuse che sembrano unicamente il capriccio di chi cerca di fare i propri interessi e coltivare le proprie amicizie campanilistiche...”.

È evidente che il sig. Tuosto abbia reagito d'impeto per affermare tali inesattezze se così le vogliamo amichevolmente definire, come altrettanto evidente, non potrebbe essere diversamente, che non conosce la storia del Real Guglionesi e dei suoi dirigenti la cui genuinità e semplicità avrebbe dovuto imparare ad apprezzare nel periodo in cui li ha frequentati nelle visite al nostro paese.

Giusto per rimettere ordine alle cose rispondiamo solo oggi perché la fretta, spesso scambiata per programmazione, è quasi sempre cattiva consigliera.

In effetti, la trattativa di ingresso con quote di maggioranza da parte del signor Tuosto, che doveva essere ancora ratificata ma che ci vedeva in totale sintonia, è saltata nel momento in cui è venuto meno quello che per noi era un caposaldo propedeutico alla chiusura, la rinuncia, senza oggettive e valide motivazioni, a colui che doveva essere al centro del progetto tecnico come allenatore, scelto da Tuosto e dal suo Staff e non proposto dalla matrice Guglionesi, signor Francesco Bonetti.

Una tale e improvvisa inversione di marcia ci ha indotti a chiedere qualche giorno di maggior riflessione rispetto all'urgenza manifestata dal signor Tuosto di annunciare l'allenatore per cominciare a costruire una rosa che, alla resa dei conti, avrebbe visto le uniche conferme nei tesserati di Guglionesi già presenti in prima squadra ma che avrebbero avuto, stando alle riserve dello staff tecnico, un ruolo marginale in quello che doveva essere un progetto che salvaguardasse anche la territorialità.

All'indomani di queste nostre perplessità il signor Tuosto ha creduto opportuno ufficializzare con un comunicato il suo passo indietro, che noi abbiamo rispettato e accolto e al quale solo oggi diamo risposta unitamente all'ufficializzazione del nuovo tecnico della nostra compagine per la Stagione 2023/24 che sarà appunto il signor Bonetti Francesco e del nuovo Direttore Sportivo il signor Azzarita Pierpaolo».