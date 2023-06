L'Inter club decide "toni dimessi" per la finale di Champions nel ricordo di Moreno

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 09 giugno 2023

GUGLIONESI. Slittata alla prossima settimana l'autopsia sulla salma del giovane Moreno Del Villano, il 26enne deceduto a Bologna, dopo un arresto cardiaco, lunedì scorso. A Guglionesi, suo paese di origine, da cui si era trasferito pochi mesi fa nel capoluogo felsineo, continuano le testimonianze di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.

«Sono stati, sono, e saranno giorni difficili quelli che stiamo vivendo. Inutile specificare il perché». Inizia così il lungo discorso del presidente dell'Inter club "Javier Zanetti" di Guglionesi, Carmine Ferrara.

I giorni difficili, bui che Guglionesi sta vivendo sono riferiti alle tante perdite che, nel giro di pochi giorni, si sono riversate sulla cittadina. Così Ferrara, da sempre tifoso interista, insieme a tutti i soci, ha preso una decisione per quanto riguarda la finale di Champions di sabato 10 giugno.

«Ci siamo presi un po' di tempo per realizzare la portata della disgrazia che ha colpito l'intera comunità di Guglionesi- ha proseguito Ferrara- Per rispettare il dolore, per capire come affrontare un dramma così più grande di noi e di fronte al quale tutto passa in secondo piano.

Nel corso delle scorse settimane era stato comunicato l'allestimento di un'area nei pressi dell'Inter Club Javier Zanetti in Corso Conte di Torino in occasione della Finale di Champions League. Le circostanze ci mettono invece nella difficile condizione di dover pensare a come gestire banalità come una partita di calcio, sebbene la mente ed i pensieri di tutti siano inevitabilmente e irrimediabilmente altrove.

Per questo motivo, nonostante la difficoltà del momento, preso atto del parere dei soci del direttivo, si comunica ai soci tesserati, agli interessati, nonché per conoscenza all'intera comunità di Guglionesi, che il programma dell'evento verrà pesantemente ridimensionato, annullando qualsiasi forma di attività precedenti e successive all'esclusiva proiezione della partita a partire dalle ore 20.30 nell'area individuata.

Quanto detto resta valido al momento e fatto salvo eventuali future comunicazioni atte ad annullare definitivamente l'evento, nello specifico presa conoscenza della data delle esequie.

In virtù di quanto detto, in qualità di presidente dell'Inter Club di Guglionesi, ed a nome del direttivo e dei tesserati, onde evitare spiacevoli malintesi, si prendono preventivamente le distanze da qualsiasi forma di manifestazione prima, durante e dopo la partita, in contrasto con la nostra ferma volontà di garantire esclusivamente la fruizione di uno spazio all'aperto anziché al chiuso per evitare problematiche di sovraffollamento. Eccezion fatta per quanto detto prima, o per problematiche legate alle condizioni meteo.

Coloro i quali invece fossero -legittimamente- di diverso parere, sono perciò invitati a considerare l'idea di partecipare ad eventi organizzati da associazioni dei paesi limitrofi.

Si ritiene infine necessario sottolineare come le decisioni prese in questo comunicato siano condivise all'unanimità da tutti i membri del direttivo, ed in particolare sentito l'indispensabile parere di chi tra i soci è stato colpito più da vicino da questa tragedia. Ed ai quali va il nostro più grande abbraccio.

Una partita di calcio in questo caso può passare in secondo piano», il messaggio diffuso dal presidente Carmine Ferrara.

Cordoglio anche dall'associazione di biker "I Falchi della strada": «Questi ultimi giorni ci hanno resi partecipi di gravi e dolorosi eventi che ci hanno colpito grandemente come comunità.

La scomparsa di giovani vite segna profondamente l’animo non solo di chi ha avuto l’onore ed il privilegio di far parte della vita di costoro, ma in qualche modo lascia tracce indelebili nel cuore di tutti.

L’ultima grave tragedia che ha scosso la comunità è la prematura perdita del giovanissimo Moreno, un ragazzo solare, speciale per tutti coloro che lo hanno conosciuto e dal sorriso contagioso.

L’incredulità e il dolore che ha colpito Guglionesi tutta, impedisce di trovare parole per esprimere tutta la tristezza che proviamo per la prematura scomparsa.

Condividiamo il dolore della famiglia e degli amici di Moreno e vogliamo esprimere loro la nostra stretta vicinanza in questo momento di profonda tristezza per il grave lutto che, rappresenta una perdita insostituibile per coloro che lo hanno conosciuto e per tutti noi. In questo momento di dolore ci uniamo alla vostra sofferenza con profondo cordoglio e rispetto. L'Associazione motociclisti I Falchi della strada condivide, ancora una volta, le proprie profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Moreno.

Il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di tutti. La vita è come l'estate, un'esperienza da vivere intensamente, tra alti e bassi, tra gioie e dolori, che ci insegna ad amare e a cogliere ogni attimo».