“Oggi arbitro e domani?” e il "Memorial Rettino" per i 30 anni della sezione Aia

TERMOLI. La sezione Aia di Termoli compie 30 anni e da oggi, venerdì 9 a domenica 11 giugno, festeggerà questo traguardo con il “Memorial Retttino”, dedicato all’associato scomparso in seguito ad un’incidente stradale 16 anni fa. La manifestazione vedrà la partecipazione di sei sezioni consorelle: Campobasso, Isernia, Lanciano, Nola e Oristano, oltre chiaramente a Termoli.

I trent’anni di vita associativa della sezione di Termoli, li vedranno riuniti al Martur, da oggi, venerdì 9 giugno dalle ore 17:00, con un convegno sul tema: “Oggi arbitro e domani?”, i relatori saranno i vertici arbitrali di tutte le commissioni nazionali. Saranno presenti Alfredo Balconi, commissario Beach Soccer; Angelo Galante commissario Calcio a 5 Élite; Alessandro Pizzi, commissario Can D; Maurizio Ciampi, Commissario Can C; Domenico Celi, Commissario con prof e Maurizio Mariani, arbitro internazionale First Category. Modererà i lavori, il presidente dell’Ussi Molise, Valentina Ciarlante.

Domenica 11 a chiudere la tre giorni di gare di Beach Soccer tra le sei sezioni, intorno alle 11:00, ci sarà il neo eletto presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, associato di esperienza massima, già arbitro e osservatore in serie A, nonché commissario Cai, Can D e componente del Comitato Nazionale uscente. Sarà l’occasione per mostrare “l’argenteria” molisana che sarà presente con tutte le sue massime rappresentanze nazionali, dall’osservatore Con Prof, Carlo Scarati, all’arbitro nazionale di Beach Soccer, Fagnani Vincenzo, agli assistenti Can, Giuseppe Perrotti ed Antonio Severino, all’arbitro Can, Luca Massimi. Un parterre davvero eccezionale che noi seguiremo come sempre da vicino.

Galleria fotografica